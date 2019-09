Fall Nathalie: Leiche ist vermisste Frau aus Nordfriesland

An einem Feld in Nordfriesland wurde am Samstag eine Leiche gefunden. Es könnte einen Zusammenhang zum Fall Nathalie geben.

Der Fall der vermissten Nathalie scheint aufgeklärt. Laut einem Polizeisprecher handelt es sich bei der am Samstag an einem Feld in Nordfriesland gefundenen Leiche um die 23-jährige Frau. Auch Staatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt teilte mit: „Nach den bisherigen Feststellungen gehen wir davon aus, dass es sich um die vermisste Nathalie handelt.“ Ein Abgleich von individuellen Merkmalen der Leiche mit der Vermissten habe Übereinstimmungen ergeben, hieß es laut der Staatsanwaltschaft.

Weiter äußerten sich die Ermittlungsbehörden am Montag nicht. Weder zur Todesursache und zum möglichen Motiv noch zu der Frage, ob und wenn ja woher sich der Tatverdächtige und das spätere Opfer kannten. „Die Ermittlungen haben Vorrang“, sagte Stahlmann-Liebelt knapp.

Der Hund eines Spaziergängers hatte die abgedeckte Leiche am Samstag auf einem Feld entdeckt. Der Fundort der Leiche zwischen Humptrup und Süderlügum liegt in der Nähe des Bauernhofs des T atverdächtigen Thomas P..

Die 23-Jährige aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, wurde seit dem 17. August vermisst.

Nathalie aus Nordfriesland tot – Das Wichtigste in Kürze:

Seit dem 17. August bangten die Eltern um das Leben von Nathalie aus Nordfriesland

Nun gibt es die traurige Gewissheit: Nathalies Leiche wurde gefunden

Das Ergebnis des DNA-Test ist noch nicht bekannt

Fall Nathalie: Führten Chat-Protokolle zur Festnahme?

Nachdem der Polizei Chat-Protokolle von Nathalie vorlagen, kam es am Donnerstag zur Festnahme des 46 Jahre alten Tatverdächtigen und zur Dursuchung seines Bauernhofes. Geäußert hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt am Montag sagte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten ergeben, dass die Vermisste vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Es lägen Hinweise vor, dass die Frau in Stadum in einen Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Außerdem waren die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund gefunden worden.

Nathalie - der Fall in der Chronik:

Seit dem 17. August wird die 23-Jährige Nathalie aus Nordfriesland vermisst

Nach einer Auswertung von Chat-Protokollen wurde kürzlich ein 46 Jahre alter Mann festgenommen

In Schafflund wurden persönliche Gegenstände gefunden

Am 31. August wurde Nathalies Leiche gefunden

Die Ergebnisse eines DNA-Abgleichs stehen noch aus, allerdings habe ein Abgleich von individuellen Merkmalen der Leiche mit der Vermissten Übereinstimmungen ergeben

Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob sich Nathalie mit einem Mann aus dem Internet getroffen oder womöglich Opfer eines vermeintlichen Job-Angebots geworden war.

(dpa/fmg)