Rettungshelikopter gerät in Stromleitung - keine Verletzten

Valwig Beim Landeanflug während eines Einsatzes ist ein Rettungshubschrauber an der Mosel in eine Stromleitung geraten. Der Heckrotor der Maschine der ADAC Luftrettung kam zwischen Valwig und Bruttig-Fankel im Kreis Cochem-Zell mit seinem Heckrotor an die Oberleitung. Der Pilot schaffte es, den Hubschrauber auf einer Wiese neben einem Weinberg und einer Landstraße zu landen. Verletzt wurde niemand. Auf der Landstraße hatte sich zuvor ein Verkehrsunfall ereignet, der Hubschrauber war zu der Unfallstelle unterwegs.