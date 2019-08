Tropensturm "Dorian" in der Karibik zu Hurrikan hochgestuft

San Juan Der Tropensturm "Dorian" in der Karibik ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Der Wirbelsturm befindet sich in der Nähe der Jungferninseln und soll von dort weiter über den Atlantik in Richtung der Bahamas ziehen, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte. Anders als ursprünglich befürchtet soll "Dorian" demnach nicht direkt auf das karibische US-Außengebiet Puerto Rico treffen. Das Sturmsystem bewegte sich mit rund 20 Kilometern pro Stunde nordwestlich vorwärts und brachte Windböen mit einer Geschwindigkeit von rund 120 km/h mit sich.