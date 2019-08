Mallorca: Münchener Familie stirbt bei Helikopter-Absturz

Tragödie auf der beliebten Ferieninsel Mallorca: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs mit einem Hubschrauber sind sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter war auch eine Familie aus Deutschland.

Gemeinsam mit ihren Kindern hatte das Paar aus Bayern gerade bei Manacor Urlaub gemacht, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Sie starben im Hubschrauber, genauso wie der italienische Pilot und zwei Spanier, die in dem Kleinflugzeug saßen.

Medienberichten zufolge handelt sich bei den deutschen Opfern um die Familie des Münchener Unternehmers August Inselkammer jr.. Die Kinder seien neun und elf Jahre alt gewesen. Der 43-jährige Familienvater war Chef der Firma Isartaler Holzhaus. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte den Tod gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Kollision ereignete sich den Angaben der Balearen-Regierung zufolge am Sonntagmittag über einer Finca zwischen Inca und Costitx. Wie die Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, sei der Hubschrauber ohne Co-Pilot unterwegs gewesen, damit die komplette Familie darin Platz hatte.

Offenbar wollte die Familie anlässlich des Geburtstages des Familienvaters mit dem Hubschrauber die Insel erkunden, um dann zu einem Mittagessen aufzubrechen. Der Tod der Deutschen wurde auch vom Auswärtigen Amt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen bestätigt. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen äußerte sich das Auswärtige Amt nicht zur genaueren Identität der Familie.

Mallorca: Hubschrauber-Absturz – das Wichtigste in Kürze:

Auf Mallorca sind ein Hubschrauber und ein Flugzeug kollidiert

Bei dem Absturz starben sieben Menschen, darunter auch vier Deutsche

Bei den deutschen Opfern handelt es sich um eine Unternehmerfamilie aus München

Die Ursache des Unglücks ist noch unklar

Der Helikopter soll ohne Co-Pilot geflogen sein

Unterdessen werden weitere Details zum Absturz bekannt. Die „Diario de Mallorca“ zitiert einen Anwohner, der den Absturz nur wenige Meter von seinem Haus beobachtet hatte. „Ich habe einen Hubschrauber über meinem Haus fliegen gesehen, wenige Sekunden später ist ein tieffliegendes Flugzeug aufgetaucht und die beiden sind zusammengestoßen“, sagte er. Direkt hinter seinem Haus sei das Flugzeug abgestürzt.

Das Wrack des Flugzeugs. Foto: Uncredited / dpa

Ein anderer Augenzeuge erzählte, dass der Hubschrauber mit einem Rotorblatt den Flügel des Flugzeugs berührt habe. Beide Maschinen seien dabei so stark beschädigt worden, dass sie in Richtung Erde stürzten. In einem Radius von mehr als einem Kilometer seien noch Trümmerteile gefunden worden.

Mallorcas Behörden nehmen Ermittlungen auf

Unter den Bewohnern der Region herrsche Bestürzung, berichtete „Diario de Mallorca“ weiter. Ein Mann berichtete von einem „schrecklichen Knall“. Augenzeugen seien mit eigenem Gerät zur Unglücksstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Zur Unfallstelle geeilte Ärzteteams hätten aber nichts mehr für die Verunglückten tun können.

Die Unfallursache sei noch völlig unklar, erklärte die Firma mit Hauptsitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main in einer Pressemitteilung am Abend. „Das Luftfahrt-Bundesamt sowie das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung wurden bereits durch die Rotorflug informiert. Die Behörden nehmen die Ermittlungen auf.“

Karte zeigt Absturzort auf Mallorca

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo der Hubschrauber und das Ultraleichtflugzeug abstürzten.

Das deutsche Unternehmen Rotorflug Helicopters hatte den Absturz eines ihrer Hubschrauber auf Mallorca am Sonntag bestätigt. „Heute Mittag gegen 13:30 Uhr ist ein Hubschrauber der Rotorflug in der Nähe von Inca (Mallorca) nach einer Kollision mit einem Kleinflugzeug abgestürzt.“

Erneuter Schicksalsschlag für Münchener Familie

In der Familie hatte es vor wenigen Jahren schon einmal einen tragischen Unfall gegeben. Der Mitinhaber der bekannten Augustiner-Brauerei aus München starb vor fünf Jahren beim Heli-Skiing in Kanada, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ weiter.

Im Juli war in Bruchsal ein Kleinflugzeug gegen einen Baumarkt geflogen: Drei Menschen starben. Nur kurz zuvor war ein weiteres deutsches Kleinflugzeug in den Tiroler Alpen abgestürzt; auch bei dem Unglück starben drei Menschen. Zehn Tote waren ebenfalls im Juli zu beklagen, als im US-Bundesstaat Texas ein Kleinflugzeug abstürzte. (dpa/bekö/moi)