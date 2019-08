Tote bei Messerangriff in Iserlohn – Baby verliert Mutter

Iserlohn. Eine Frau und ein Mann sterben bei einem Messerangriff am Bahnhof in Iserlohn, ein Baby überlebt: Zeugen berichten von dem Vorfall.

Ein zwei Monate altes Baby hat bei dem Messerangriff am Bahnhof in Iserlohn seine Mutter verloren. Ein 23 Jahre alter Mann sowie eine 32-jährige Frau sind bei dem Angriff am Samstag getötet worden. Bei der Frau handele es sich um die Mutter des kleinen Mädchens, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Baby, das während der Tat dabei war, überlebte unverletzt.

Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde festgenommen und soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Sprecher weiter.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall dauern auch am Sonntag an. Die Kriminalpolizei geht von einer Beziehungstat aus. Tatverdächtiger und Opfer stammen allesamt aus Bergisch Gladbach. Zur Nationalität der Beteiligten macht die Polizei zurzeit keine Angaben. Die Motivlage und die genaue Beziehung der Personen untereinander ist noch ungeklärt.

Zeugen berichten von Messerangriff

„Ich wollte gerade zum Parkhaus gehen, da hörte ich Schreie: Ruft die Polizei“, sagt Olaf Hennecke, sichtlich unter Schock. Denn er hat kurz vorher die grausige Bluttat am Bahnsteig 2 gesehen. Der 48-jährige Inhaber des Lotto-Toto-Ladens am Bahnhof berichtet weiter: „Als ich in Höhe der Toilettenanlage war, sah ich, wie ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 auf einen am Boden liegenden Mann einstach. Er kniete dabei auf ihm. Und das obwohl drei Leute, drei kräftige Männer, zu ihm kamen, ließ er sich nicht davon abbringen.“

„Ich hatte den Eindruck, der hört gar nicht auf – als ob er noch eine Rechnung offen hatte. Ich bin dann nochmal zurück zu meinem Laden und wollte die Polizei anrufen.“ Olaf Hennecke sei aber telefonisch nicht durchgekommen“, sagte er weiter.

Nach der Tat „seelenruhig“ hingesetzt

Polizisten sichern am Stadtbahnhof in Iserlohn Beweise. Foto: Markus Klümper / dpa

„Auf dem Weg zum Parkhaus erfuhr ich dann, dass das Parkhaus gesperrt ist. Dort liege eine weitere Person im Erdgeschoss. Deshalb durfte ich nicht ins Parkhaus, um mein Auto rauszuholen.“ Hennecke erinnert sich an schreiende Menschen während des Angriffs und wild hupende Taxifahrer. „Schreie und Hupen störten ihn nicht“, sagt Hennecke kopfschüttelnd.

Irgendwann habe sich der blutüberströmte Täter „seelenruhig zwischen die Fahrradboxen gesetzt, als ob er seine Arbeit gemacht hätte. Als die Polizei kam, ließ er sich widerstandslos festnehmen, als ob ihm alles egal ist, als ob er nichts mehr zu verlieren hat. Auch dass die Leute um ihn herumstanden, war ihm egal. Gegen sie war er keineswegs aggressiv. Die Blutspuren waren heftig. Ich habe dann früher Schluss gemacht“, erzählt Hennecke beim Gespräch mit unserer Redaktion, sichtlich betroffen von dem Verbrechen auf dem Bahnhofsgelände. Dann sei die Kriminalpolizei gekommen und habe die Tatwaffe sichergestellt.

Arzt unter den Passanten konnte nichts mehr tun

„Ich kann jetzt nicht mehr arbeiten“, sagt ein Taxifahrer, der auch eine Stunde nach dem Vorfall sichtlich unter Schock steht, hinterm Steuer seines Wagens, den er seit dem Tatgeschehen nicht bewegt hat: „Ich stand an der Haltestelle und habe ihn auf den Mann am Boden einschlagen gesehen. Er kniete auf ihm und hörte gar nicht auf zu schlagen. Das Messer habe ich zuerst gar nicht gesehen. Die Menschen am Bahngleis und am Fahrkartenautomaten schrien. Ein Mann ging dazwischen. Ein Zivilarzt wollte helfen, aber da war nichts mehr zu helfen.“

Es gebe öfter Schlägereien am Bahnhof, berichtet der Taxifahrer, der hier seit 23 Jahren Personen befördert, „aber am helllichten Tag, das erwartet kein Mensch“.

Der Taxifahrer schüttelt den Kopf und schildert weiter: „Der hat immer wieder auf den Mann eingeschlagen. Dann hat er von seinem Opfer abgelassen. Ich glaube, dann hat er telefoniert. Dann ist er zu den Containern gelaufen und hat sich hingesetzt und gewartet, bis die Polizei kam. Er hat sich dann hingelegt, die Hände zusammengefaltet und sich ergeben. Er war voller Blut. Der muss geistig total abgeschaltet haben.“

Mehr Blut als im Schlachthof

Ein weiterer männlicher Zeuge ist von Beruf Schlachter und zeigt sich dennoch entsetzt über den Blick, der sich ihm geboten habe: „Die Arme von dem waren von den Händen bis zu den Schultern mit Blut bedeckt, so etwas habe ich selbst im Schlachthof noch nie gesehen.“ Er will gesehen haben, dass sich der gefesselte Mann beim Abführen nicht völlig passiv verhielt: „Der hat mit Armen und Beinen gezappelt.“

Als eine größere Hochzeitsgesellschaft aus der Hochzeitsmesse in der Obersten Stadtkirche zurück zu den im Bahnhofsparkhaus abgestellten Fahrzeugen möchte, versperrt ein rot-weißes Flatterband den Zugang zum Bahnhof und dem Parkhaus.

Eine Polizeibeamtin muss erst Rücksprache halten, ob die Mitglieder der Festgesellschaft die Fahrzeuge aus dem Parkhaus wegfahren dürfen. Die Besucher drängen, das Brautpaar sei schon vorgefahren, und sie möchten hinterher. Sie dürfen zwar einige Sachen aus ihren Fahrzeugen auf dem Oberdeck holen, aber da es sich um einen Tatort handelt, muss erst die Spurensicherung ran. Deshalb bestellen sich die Besucher Taxen.

Minderjährige Zeugen vom Geschehen traumatisiert

Melanie (13), Sinem (14) und Senem (14) sind weitere Tatzeugen, die von der Polizei und Notfallseelsorgern in der Volkshochschule kurz zum Geschehen befragt werden und erste Hilfestellungen erfahren. Sie wohnen im Umfeld des Bahnhofs und haben gesehen, „wie er mit dem Messer zugestochen hat, als der Mann hingefallen ist“, berichtet Melanie.

„Er hat versucht aufzustehen, dann hat der andere sich auf ihn draufgelegt und weitergemacht“, ergänzt Sinem. „Dann hat er auch noch gelacht“, sagt Senem. „Dann hat er das Messer da gelassen und wurde abgeführt.“

Die Mädchen werden nach der Feststellung der Personalien von einer Mutter abgeholt. Polizeisprecher Marcel Dilling erklärt: „Wenn noch weitere Zeugen den Vorfall mitbekommen haben, sollten sie sich bei uns melden. Auch ihnen bieten wir Beistand durch unsere Notfallseelsorger an.“

Dieser Text ist zuerst auf ikz-online.de erschienen.