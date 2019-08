„Köln 50667“-Schauspieler Ingo Kantorek stirbt bei Unfall

Der Schauspieler Ingo Kantorek und seine Ehefrau (48) sind bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Das sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei. Der 44-Jährige war seinen Fans durch die RTL2-Serie „Köln 50667“ bekannt – er spielte dort Alex Kowalski. Das Ehepaar war auf dem Rückweg aus dem Italien-Urlaub, er hatte noch mehrere Storys bei Instagram über die Rückfahrt gepostet.

Laut Polizei kam es zu dem Unfall am Freitag um 1.45 Uhr auf der A8. Er ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe. „Köln 50667“-Produzent Felix Wesseler sagte nach RTL-Angaben: „Wir sind geschockt und voller Anteilnahme und können selber noch nicht richtig fassen, was passiert ist.“

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek schleudert mit Frau in den Tod

Die Ehefrau des Schauspielers, Suzana Kantorek, hatte ihren Mercedes auf den Seitenstreifen gelenkt, um auf einen Parkplatz einzufahren. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab – und touchierte eine Betonleitwand, die links des Rastplatzes Sommerhofen verläuft.

„Der Mercedes geriet daraufhin wieder zurück nach rechts und prallte auf dem Parkstreifen für Lkw gegen den Auflieger einer Sattelzugmaschine“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger nach rechts verschoben und stieß gegen einen weiteren geparkten LKW.“

Ingo Kantorek starb noch am Unfallort, Ehefrau in Klinik

Der 44-Jährige sei bei dem Zusammenstoß so heftig verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ersthelfer befreiten die schwer verletzte Fahrerin aus dem Auto, sie wurde ins Krankenhaus verbracht. Allerdings hatten auch bei ihr die Ärzte keine Chance mehr – sie starb am Freitagmorgen.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek ist tödlich verunglückt: Das Foto zeigt den Unglücksort, ein Autobahn-Parkplatz nahe Stuttgart. Foto: www.7aktuell.de/Alexander Haldvia www.imago-images.de / imago images / 7aktuell

Der 60-jährige Fahrer des Sattelzugs hatte zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes geschlafen, er erlitt leichte Verletzungen. Der Mercedes und der Sattelzug waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Diese Google-Karte zeigt den Rasthof Sommerhofen, auf dem sich das Unglück ereignete.

Kantorek: Liebeserklärung an seine Frau auf Instagram

Vor vier Tagen hatte Kantorek auf Instagram noch eine Liebeserklärung an seine Frau veröffentlicht. „Du verdienst jemanden, der dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag“, schrieb der Tattoo-Fan. „Jemanden, der ständig an dich denkt, der jede Minute im Gedanken bei dir ist und überlegt, was du machst, wo du bist und ob es dir gut geht.“

Er bedankte sich bei ihr, dass sie seit 20 Jahren für ihn da sei. Sie seien zwei Seelen, „die füreinander bestimmt“ seien. Auf Instagram hatte er auch kurz vor dem Unfall noch Storys aus einem Auto gepostet, auf dem Beifahrersitz sitzend. Keine zwei Stunden vor dem tödlichen Unfall.

