Porta Westfalica: Überladener Transporter auf Autobahn unterwegs

Am Donnerstag erwischten Autobahnpolizisten auf der Autobahn 2 einen überladenen Sprinter mit ungesicherter Ladung. Die Insassen besaßen keine gültigen Arbeitspapiere.

Polizisten der Autobahnpolizeiwache Herford hielten gegen 7.30 Uhr auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover einen offensichtlich überladenen Sprinter an der Anschlussstelle Porta Westfalica an.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug aus Paderborn erheblich überladen war. Anstatt der zulässigen 3500 Kilogramm Gesamtmasse, hatte das Fahrzeug ein Gewicht von fast 4 Tonnen.

Die Insassen aus Paderborn hatten die Ladung nicht gesichert. Auf der geschlossenen Ladefläche transportierten sie unter anderem Estrichsplitt der, als die hinteren Türen geöffnet wurden, sich auf den Asphalt ergoss. Weiterhin konnten die beiden 21- und 45-Jährigen nicht den erforderlichen Nachweis erbringen, dass sie legal bei dem Estrichlegeunternehmen beschäftigt sind.

Sie erhalten Anzeigen wegen Überladung und mangelhafter Ladungssicherung und mussten das Fahrzeug stehen lassen. red