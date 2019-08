Waldbrände in Griechenland – Alarmstufe Rot im Süden

Athen. Waldbrände haben in Griechenland dazu geführt, dass Dörfer evakuiert werden mussten. Die Hitzewelle geht in den nächsten Tagen weiter.

An Dutzenden Orten in Griechenland brennen die Wälder. Viele Einheimische und Urlauber mussten am Wochenende in Sicherheit gebracht werden, Verletzte gab es aber nicht. Grund für die Feuer sind anhaltende Hitze und starke Winde. Eine Besserung des Wetters ist nicht in Sicht.

Unter Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern und Hunderten Feuerwehrleuten und Helfern konnten die Brände jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Griechenland: Höchste Alarmstufe wegen Waldbränden ausgerufen

Wie die Feuerwehr und der griechische Zivilschutz am Sonntag weiter mitteilten, gelte für den größten Teil Südgriechenlands die höchste Alarmstufe (Alarmstufe Rot) für Waldbrände. Der griechische Wetterdienst hat für die nächsten Tage eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 40 Grad vorhergesagt. Zudem wehen in der Ägäis Winde der Stärke sieben bis acht.

Seit einer Brandkatastrophe nahe Athen im Juli des vergangenen Jahres werden die Bürger über Funk noch nachdrücklicher gewarnt als ohnehin schon – damals waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Zudem sendete der Zivilschutz Brandwarnungen an die Bürger auf ihrem Handy.

Der zuständige griechische Minister vermutete damals Brandstifter hinter den Bränden – er sollte Recht behalten. Es stellte sich heraus, dass ein zündelnder Mann den tödlichen Brand bei Athen ausgelöst hatte.

In vielen Fällen entflammen die Brände durch falsches Verhalten: durch eine weggeworfene Zigarette, Grillen im Freien oder das im Sommer verbotene Verbrennen von Gartenabfällen. Auch 2017 flüchteten Tausende Menschen vor einem Großbrand in Griechenland, 2016 rief die Ägäis-Insel Chios nach einem großen Waldbrand den Notstand aus.

Aktuell kämpfen auch die Kanaren gegen Feuer. Der Rauch, den ein Waldbrand auf Gran Canaria erzeugte, war bis nach Teneriffa zu sehen. Dramatisch ist auch die Situation in Sibirien: Wegen Waldbränden wurde dort der Ausnahmezustand ausgerufen.

(dpa/cho)