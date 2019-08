Foto: YVES REIFF / YVES REIFF via REUTERS

In Luxemburg hat ein Tornado rund 160 Häuser abgedeckt oder beschädigt.

Offenbach/Luxemburg. Ein Tornado hat in Luxemburg schwere Schäden verursacht. Es gab mehrere Verletzte. In Deutschland wurden Fußballer vom Blitz getroffen.

Tornado wütet in Luxemburg – Video zeigt seine große Wucht

Trümmer flogen umher, Bäume bogen sich fast bis zum Umknicken – in Luxemburg ist es am Freitagabend wegen eines Tornados zu dramatischen Szenen gekommen.

14 Menschen wurden nach Angaben der luxemburgischen Regierung verletzt, davon zwei schwer. Besonders hart getroffen habe es die Orte Petingen und Kaerjeng. Dort wurden einer offiziellen Mitteilung zufolge insgesamt rund 160 Häuser beschädigt oder abgedeckt. Mehr als 1000 Notrufe gingen innerhalb weniger Minuten bei Polizei und Feuerwehr ein.

Tornado in Luxemburg: Mehrere Menschen obdachlos

In den beiden Orten wurden Notunterkünfte für Bürger eröffnet, die durch den Tornado obdachlos wurden. Die Polizeipräsenz in den Orten sei verstärkt worden, hieß es weiter. Der Krisenstab warnte die Bevölkerung davor, sich in die Nähe von umgestürzten Strommasten zu begeben.

Die Stromversorgung des Großherzogtums sei jedoch nach einigen lokalen Ausfällen nicht gefährdet. Regierungschef Xavier Bettel teilte über Twitter mit, es sei ein Krisenstab eingerichtet worden. „Die Regierung hilft den Betroffenen“, schrieb er.

Nodeems e Tornado iwwert de Süden ewech gezunn ass a staark Schied hannerlooss huet ass mam @MINTLuxembourg a Haut-Commissariat à la protection nationale eng Cellule de Crise ageruff gi fir eis e Rapport iwwer d’Situatioun ze maachen. D’Regierung steet de Betraffenen zur Säit. pic.twitter.com/sQmD9nQXo6 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 9, 2019

Dass es sich um einen Tornado gehandelt habe, sei gesichert, sagte der Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitagabend. Dies belegten zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen aus unterschiedlichen Quellen, erklärte er. Der Tornado habe schwere Schäden verursacht, vor allem in Petingen, erklärte Manitta.

Tornado in Pétange in Luxemburg

Luxemburg von Tornado verwüstet – das Wichtigste in Kürze:

Ein Tornado hat Luxemburg am Freitagabend schwer getroffen

Mehrere Menschen wurden verletzt, teilweise schwer

Etwa 160 Häuser wurden abgedeckt oder beschädigt

Die Polizei sprach von einer „Schneise der Verwüstung“

Bilder aus dem betroffenen Gebiet zeigten die Verheerungen: Autos, die von Dachziegeln und Gebäudeteilen beschädigt wurden, durch die Luft wirbelnde Gegenstände. Betroffen war auch der Ort Niederkerschen und seine Umgebung.

Im luxemburgischen Petange hat der Tornado schwere Schäden verursacht. Foto: PIERRICK BOURGEOIS / PIERRICK BOURGEOIS via REUTERS

Ein Sprecher der Luxemburger Polizei berichtete von einer „Schneise der Verwüstung“, die sich fünf, sechs oder sieben Kilometer weit ziehe. Mehrere Gebäude seien unbewohnbar und Notunterkünfte eingerichtet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz. „Alle verfügbaren Einheiten und Hilfsdienste sind vor Ort“, sagte der Sprecher.

Blitz verletzt 15 Fußballer beim Training, ein Spieler bewusstlos

Auch auf deutscher Seite – im benachbarten Saarland, in Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg – gab es den Angaben zufolge schwere Unwetter.

Bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Rosenfeld-Heiligenzimmern wurden 15 Fußballer verletzt. Der Blitz schlug während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dadurch erlitten die Spieler im Alter von 19 bis 48 Jahren leichte Verletzungen. Eine Person war kurzzeitig bewusstlos. Ein Großaufgebot an Sanitätern kam zu dem Sportplatz und brachte die Fußballer vorsorglich ins Krankenhaus.

Flutlicht bei DFB-Pokalspiel in Sandhausen ausgefallen

In Rheinland-Pfalz waren besonders die Städte Neuwied und Koblenz betroffen. Hier wurden Gullydeckel aufgeschwemmt und Straßen teils überflutet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte.

In Baden-Württemberg verzögerte sich der Anstoß des DfB-Pokalspiels zwischen den Fußballclubs SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach wegen eines Gewitters. Bei heftigem Regen war zwischenzeitlich auch das Flutlicht im Hardtwald-Stadion des Fußball-Zweitligisten Sandhausen ausgegangen. Die Zuschauer in den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.

Bäume entwurzelt, Autofahrerin von herabfallendem Ast verletzt

Im Saarland brachten mancherorts entwurzelte Bäume den Verkehr ins Stocken, Straßen wurden überspült und Keller liefen voll Wasser. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall bei Beckingen leicht verletzt, als ein Ast auf ihren Wagen fiel.

In Erfurt fiel bei den Domstufenfestspielen die Premiere der ersten Musical-Fassung von Umberto Ecos „Der Name der Rose“ teils ins Wasser: Eine starke Regenfront mit Gewitter führte dazu, dass die Aufführung vorzeitig abgebrochen werden musste. Die rund 2000 Premierenbesucher erlebten vor der imposanten Kulisse des Mariendoms knapp die Hälfte des Stückes.

Wirbelwind am Hafen von Amsterdam verängstigt Touristen

Auch in den Niederlanden kam es zu schweren Unwettern. Videos zeigen, wie sich ein Wirbelwind am Hafen von Amsterdam bildete. Touristen auf einem Ausflugsboot verlassen schlagartig ihre Plätze, als sie sehen, was sich vor ihnen zusammengebraut hat.

Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather

©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX — oscar (@nepotes) August 9, 2019

Auch am Samstag soll es dort stürmisch weitergehen. In den Regionen Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland sowie am Watten- und Ijsselmeer wurde die Warnstufe gelb ausgerufen, da Winde bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet wurden.

Immer wieder kam es in diesem Sommer zu schweren Unwettern in Europa. Häufig betroffen war der Süden. Ende Juli gab es drei Tote bei schweren Unwettern in ganz Italien. Zuvor war bereits die Adria-Region von heftigen Gewittern betroffen gewesen. Dazu noch ein Waldbrand auf Sardinien und ein Erdrutsch östlich vom Comer See.

Spektakulär war auch der Anblick einer Wasserhose, die Ende Juli auf dem Bodensee wirbelte.

