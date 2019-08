Nach Morden in Kanada: Verdächtige Teenager tot aufgefunden

In Kanada ist eine wochenlange Suche nach zwei mutmaßlichen Mördern wahrscheinlich am Mittwoch zu Ende gegangen. In der Provinz Manitoba sind die Leichen von zwei Teenagern entdeckt worden, die die Polizei für die Verdächtigen in drei Mordfällen hält.

„Zu diesem Zeitpunkt glauben wir, dass es sich um die Leichen der zwei Verdächtigen handelt, die wir in Zusammenhang mit den Morden in British Columbia gesucht haben“, sagte Polizeisprecherin Jane MacLatchy am Mittwoch. Eine Autopsie solle das noch abschließend bestätigen.

Teenager sollen Touristenpärchen ermordet haben

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) suchte in der Wildnis der Provinz Manitoba nach den verdächtigen Teenagern mit Hunden, Drohnen, Flugzeugen und Hubschraubern. Foto: Handout . / Reuters

Die beiden 19 Jahre alten Männer aus Vancouver Island im Westen Kanadas waren seit Wochen von der Polizei mit Hunden, Drohnen, Hubschraubern und sogar Militärflugzeugen in der kanadischen Wildnis gesucht worden.

Sie werden verdächtigt, Mitte Juli zunächst ein junges Touristenpärchen – sie 24 und aus den USA, er 23 und aus Australien – und dann einen 64 Jahre alten kanadischen Botanik-Lehrer ermordet zu haben. Das Motiv ist allerdings noch völlig unklar.

Die Suche wurde in ganz Kanada mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die Regierung hatte die Bewohner, die in der Nähe der mutmaßlichen Fluchtroute der beiden Verdächtigen wohnen, zu Vorsicht und Wachsamkeit aufgerufen. (ba/dpa)