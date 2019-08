El Paso Bei dem Verdächtigen, der nach den tödlichen Schüssen in El Paso in Texas festgenommen wurde, handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Weißen. Der Mann ist in Gewahrsam und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Genaue Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten konnte die Polizei bisher nicht machen. Mindestens ein Mensch soll getötet worden sein. Vorher war schon von mehreren Toten die Rede. Die Tat ereignete sich in einem Ladenkomplex in El Paso.

