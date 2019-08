Frau bekommt zwei Mal Zwillinge – am gleichen Datum

Zwillinge zu bekommen, ist an sich schon eher selten. Zwei Mal eine Zwillingsgeburt zu haben, ist kaum zu glauben. Wenn beide Male die Kinder am selben Tag das Licht der Welt erblicken, dann ist das unfassbar. Aber wahr. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Marsha Nigbur und lacht. Denn am...