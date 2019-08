Bangkok: Bombenexplosionen während Außenministertreffen

Während des Berufsverkehrs ist in Bangkok an einem Bahnhof eine Bombe detoniert (Symbolbild).

In Bangkok sind am Freitag mehrere Bomben detoniert. Mindesten zwei Menschen wurden dadurch in Thailands Hauptstadt verletzt. In Bangkok tagt am Freitag die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean). Zu dem Treffen waren auch die Außenminister aus den USA, Russland und China angereist.

Einer der Sprengsätze war am Morgen im Berufsverkehr in der Nähe eines Bahnhofs im Geschäftsviertel Silom hochgegangen.

Dort wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Der Bahnhof wurde jedoch sicherheitshalber gesperrt. Zudem gingen an mindestens drei weiteren Orten Sprengsätze hoch. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Straßenkehrer, die wohl leichte Verletzungen erlitten haben.

Zum Hintergrund gab es zunächst keine Angaben. Premierminister Prayut Chan-o-cha, der vor fünf Jahren durch einen Militärputsch an die Macht kam, ordnete nach Angaben einer Sprecherin eine Untersuchung an. Sicherheitsvorkehrungen seien erhöht worden.

Wegen einer Bombendrohung war zuletzt ein Deutscher in Thailand festgenommen worden. Er hatte gegenüber einem Flugbegleiter mit einer Explosion gedroht. In Thailand ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Bombenanschlägen gekommen. 2017 gab es mehrere Verletzte nach Bombenexplosionen in Thailand. (dpa/ac)