Badetote 2019: DLRG stellt die Zahlen der Ertrunkenen vor

Wenn die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstagvormittag die Zahl der Badetoten der aktuellen Saison vorstellt, steht vor allem eine Frage im Zentrum: Hat der heiße Sommer zu mehr Todesfällen geführt?

In den vergangenen Jahren hat sich dieser traurige Trend gezeigt. Im sehr heißen Sommer 2018 waren insgesamt 504 Menschen beim Baden ertrunken. Im Vergleich zum milderen Sommer im Vorjahr betrug der Anstieg ein Viertel.

Badetote: Risiko an Seen deutlich höher als im Freibad

Der Großteil der tödlichen Badeunfälle ereignete sich in Flüssen und Seen. 435 Menschen kamen dort ums Leben. Das Risiko, an Kanälen, Seen, Flüssen und Bächen zu ertrinken ist der DLRG zufolge deutlich höher als in Schwimmbädern, da die Naturgewässer nur selten von Rettungsschwimmern bewacht werden.

• Hintergrund: DLRG: Zahl der Badetoten 2018 besonders stark gestiegen

Auch durch Alkohol und Selbstüberschätzung gefährden sich Schwimmer laut DLRG immer wieder selbst. Die DLRG warnt besonders vor Gefahren für Nichtschwimmer und Kinder. Am häufigsten seien Vorschulkinder bis zu fünf Jahren betroffen, heißt es.

Nicht selten ereignen sich demzufolge Unfälle mit tödlichem Ausgang im heimischen Umfeld. Ein Vater wollte zuletzt Frau und Hund aus einem Fluss retten und ertrank dabei. Es gab in diesem Sommer jedoch auch erfreuliche Nachrichten. So rettete ein 13-Jähriger einem Kleinkind das Leben.

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Ihre Kernaufgabe besteht unter anderem in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung. (dpa/ac)