Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz: Wo war ihr Vater?

Berlin. Topmodel Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz haben geheiratet. Auf Fotos der Trauung ist die Braut in einem pompösen Kleid zu sehen.

Kaum eine Promi-Hochzeit dürfte diesen Sommer so viel Aufsehen erregen wie die von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Das Model und der Tokio Hotel-Musiker haben geheiratet. Auf Capri, mit allerlei prominenten Hochzeitsgästen und mehreren Partys. Einer fehlte jedoch: Klums Vater.

Günther Klum glänzte durch Abwesenheit, war auf der Insel nirgendwo zu finden. Die „Bild“ veröffentlichte Bilder des 73-Jährigen – während Tochter Heidi auf der Insel in Saus und Braus ihre Liebe zelebrierte, shoppte der Vater in Bergisch Gladbach im Gartencenter. Zumindest ist das auf den Fotos zu sehen. Eine offizielle Aussage, warum er nicht dabei war, gibt es nicht.

Heidi Klum heiratet Tom Kaulitz – Feier auf Capri im pompösen Kleid

Heidi Klum war da etwas feierlicher unterwegs. Auf Fotos im Netz ist Heidi Klum in einem pompösen weißen Kleid mit Blumenornamenten und langem Schleier zu sehen, Tom Kaulitz in einem weißen Anzug. Die Trauung soll Medienberichten zufolge sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz gehalten haben. Auf Fotos trägt er eine Stola, einen liturgischen Schal. „Bild“ zeigt die Fotos (Bezahlinhalt).

Zum Altar wurde Heidi Klum von ihrem Sohn Henry geführt, wie Paparazzi-Fotos zeigen, die von promiflash.de veröffentlicht wurden. Während der Trauung waren auch Klums Kinder, Leni, Johan und Lou an der Seite ihrer Mutter. Sie trugen ebenfalls Weiß.

Hochzeit auf Capri: Heidi Klum und Tom Kaulitz winken von einem Boot. Foto: Sanjin Strukic / dpa

Hochzeitsmenü von Cornelia Poletto

Laut der Bild gab es als Hochzeitsmenü eine Hochzeitssuppe sowie Wiener Schnitzel, Fisch oder Vierländer Ente. Verantwortlich für die Speisen war demnach Köchin Cornelia Poletto.

Während das Model in den vergangenen Tagen bereits fleißig Fotos von Capri auf Instagram postete, warten die Fans nun noch vergeblich auf einen Schnappschuss und damit auch auf eine offizielle Bestätigung der Hochzeit.

Heidi Klum trug ein schulterfreies Brautkleid mit Blumenornamenten und einen langen Schleier. Foto: Splash News

Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten auf Luxus-Jacht

Die Hochzeit fand demnach auf der 100-Meter-Jacht „Christina O“ statt. Das Schiff war mit weiß-rosa Blumen über und über geschmückt. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Militärschiff, das der legendäre griechische Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis zu einer Luxus-Jacht umgebaut hatte.

Laut übereinstimmender Medienberichte gingen die Hochzeitsfeierlichkeiten schon am Freitag mit einer Dinnerparty los. Am Tag nach der Trauung gebe es dann noch einen Brunch mit den Gästen.

Freunde, darunter auch Designer Wolfgang Joop und Thomas Hayo, sowie die Familie des Paares waren vor Ort. Allerdings fehlte vom Brautvater Günther Klum jede Spur. Er war nicht bei der Pre-Dinner-Party am Freitag anwesend und auch nicht bei den Feierlichkeiten auf der Jacht, wie verschiedene Medien berichten.

Günther Klum äußerte sich bislang nicht zu seiner Abwesenheit.

Kein Termin im Standesamt von Capri

Offiziell bestätigt hatten Klum und Kaulitz den Termin und die Details zu ihrer Hochzeit im Vorfeld nicht, aber von „Gala“ über „Bild“ bis RTL hatten zahlreiche deutsche Medien von der Riesenparty, die insgesamt drei Tage dauern soll, berichtet.

Einen Termin beim Standesamt hatten die beiden am Samstag nicht. Ein Sprecher des Bürgermeisters von Capri sagte der dpa am Nachmittag, die beiden seien nicht angemeldet. Vor einigen Wochen war bereits gemutmaßt worden, dass Klum und Kaulitz bereits im Februar in Los Angeles standesamtlich geheiratet haben. Das Paar hat das bisher nicht bestätigt.

Heidi Klum zelebriert Hochzeitsgerüchte auf Instagram

Bestätigt war im Vorfeld nicht viel, nur das: In den Tagen vor der Hochzeit waren die beiden Turteltauben bereits in Italien. Das zeigten viele Bilder auf Klums Instagram-Account. Und allerlei Fotos, die inzwischen auf Nachrichtenseiten wie „Bild“ und „Gala“ zu sehen sind.

Heidi Klum, Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill vor Küsten-Panorama:

Heidi, Tom und Bill beim Limoncello-Trinken:

Heidi und Tom tanzen, mutmaßlich in der Lobby des Luxus-Hotels Capri Palace:

Vor einigen Tagen wurde es dann feierlicher: Auf Klums Instagram-Account erschienen Bilder von der 46-Jährigen in einem weißen Satin-Kleid – auf einem Dreier-Selfie mit den Kaulitz-Zwillingen, beim Zitronen-Pflücken mit Hilfe vom Vielleicht-Jetzt-Schon-Ehemann Tom und auf einem Foto mit Tom Kaulitz; er trägt die Haare offen, sie nicht.

Klum und Kaulitz seit eineinhalb Jahren ein Paar

Auf Capri hatte das Paar vor etwa einem Jahr seinen ersten gemeinsamen Urlaub verbracht und ein Schmuse-Video aus der berühmten Blauen Grotte auf Instagram gezeigt – dass Baden dort verboten ist, störte die Geschäftsfrau und den Musiker offenbar nicht.

Die 46-jährige Klum, die in Deutschland und den USA das Gesicht und eine Produzentin von TV-Shows wie „Germany’s next Topmodel“ und „Project Runway“ ist, hatte den 29-jährigen Tokio-Hotel-Gitarristen auf einer Party von Mode-Designer Michael Michalsky kennengelernt.

Sind die beiden schon standesamtlich verheiratet?

Weihnachten 2018 feierten die vierfache Mutter und der Musiker dann Verlobung – und Klum teilte ihr Glück mit ihren rund 6,5 Millionen Followern bei Instagram.

Die Ehemänner von Heid Klum: Ric Pipino (1997-2003), Sänger Seal (2005-2012) - und nun wohl auch Musiker Tom Kaulitz. Foto: MettelsiefenGOMBERTHase / dpa

Für Heidi Klum ist es die dritte Ehe. Sie war von 1997 bis 2003 mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore hat sie eine Tochter, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder: Die Söhne Henry (2005) und Johan (2006) und Tochter Lou (2009). Für Tom Kaulitz ist es die zweite Ehe. (sdo/moi/dpa)