Mehrere Erdbeben am Bodensee verunsichern Bevölkerung

Berlin. Am Bodensee hat in der Nacht nahe Konstanz mehrmals leicht die Erde gewackelt. Das stärkste Beben erreichte eine Stärke von 3,7.

Das ist kein Alltag am Bodensee: Nach einer Windhose am Wochenende erschütterten jetzt Erdbeben die Region im Süden. Die Erde wackelte vor allem in der Nähe von Konstanz, teilweise minutenlang: In dem Bereich sind in der Nacht auf Dienstag mehrere leichte Erschütterungen gemessen worden.

Laut Erdbebendienst Südwest wackelte die Erde erstmals um kurz nach 23 Uhr, bis etwa 2.30 Uhr folgten noch vier weitere Beben. Das stärkste von ihnen erreichte eine Stärke von 3,7 auf der Richterskala und wurde um 1.17 Uhr gemessen. Es sei vermutlich in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern zu spüren gewesen. Informationen über Schäden oder Verletzte liegen laut SWR bisher nicht vor.

Es folgen laut SWR noch weitere Nachbeben. Die Beben verunsicherten viele Menschen: Bei der Polizei gingen laut Berichten mehr als 100 Anrufe ein.

Erdbeben am Bodensee in vier Kilometern Tiefe

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich machte das stärkste Beben auf der Halbinsel Bodanrück aus, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Konstanz. Es hätte in etwa vier Kilometern Tiefe gelegen.

In den ersten Stunden nach dem Erdbeben seien Dutzende Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen, heißt es auf der Website der ETH Zürich. Und: „Bei einem Erdbeben dieser Stärke und geringen Tiefe sind vereinzelt leichte Schäden in der Nähe des Epizentrums nicht auszuschließen.“

Am Wochenende war ein ganz anderes Naturereignis in der Region zu beobachten. Eine Wasserhose wirbelte auf dem Bodensee, ein Video zeigte die riesige Säule.

Während die Beben in Konstanz von der leichten Sorte waren, ging es andernorts in den vergangenen Wochen nicht so glimpflich aus. So stürzten in Athen mehrere Gebäude wegen eines Erdbebens ein. In Südkalifornien erreichte ein Erdbeben die Stärke 7,1. In Istanbul herrscht quasi ständig Erdbeben-Angst, Forscher warnen dort vor einer Katastrophe.

