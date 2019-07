NRW: Ruhiger Start zum Feriensamstag

Düsseldorf Der erste Samstag der Sommerferien hat für Urlauber in NRW ohne Chaos begonnen: Für die Autobahnen meldete der Landesbetrieb Straßen.NRW kaum Behinderungen. Am Flughafen Düsseldorf bildeten sich am Morgen Schlangen an den Check-Ins der Fluggesellschaften, es gab aber keine langen Wartezeiten bei den Sicherheitsüberprüfungen sowie kaum Flugverspätungen. Auch bei der Bahn wurden zunächst keine größeren Störungen in NRW bekannt. Der ADAC hatte Autofahrer bundesweit vor einem "der schlimmsten Reisewochenenden" gewarnt.

