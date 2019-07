Giorgio Armani: Der Meister der schlichten Eleganz wird 85

Polizisten, die in pastellfarbenen Anzügen Streife gehen? Undenkbar in der Realität. Nicht aber im Fernsehen. Hellgrün, hellrosa oder strahlend weiß gewandet – so sah US-Star Don Johnson aus, als er in den 80ern in der Rolle des Detecives „Sonny Crockett“ in „Miami Vice“ Ganoven jagte. Seine...