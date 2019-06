Chieming Es ging wohl um eine Wette: Ein 34 Jahre alter Mann ist in einem Teich bei Chieming in Bayern ertrunken. Der Mann stieg in den Löschwasserteich und kam nicht mehr heraus. Andere Beteiligte wählten den Notruf. Helfer bargen Mann aus dem Wasser und versuchten, ihn wiederzubeleben. Dies gelang jedoch nicht. Um was es sich bei der Wette genau gehandelt hat, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder