Lotto-Spieler gewinnt Jackpot über halbe Milliarde Dollar

New York Sechs Richtige haben einem Lotto-Spieler in Kalifornien zu mehr als einer halben Milliarde Dollar verholfen. Die Gewinnzahlen vom Freitagabend bringen dem Jackpot-Gewinner eine Summe von etwa 530 Millionen Dollar, wie die Lotto-Gesellschaft "Mega Millions" mitteilte. Nun hat die oder der Glückliche zwei Möglichkeiten zur Auszahlung: Entweder die Summe kommt in jährlichen Raten über 29 Jahre gestreckt - oder auf einen Batzen, aber mit erheblichen Abschlägen. Die Einmalzahlung liegt bei 345 Millionen Dollar - vor Steuern.

