Mindestens sieben Tote bei Schiffsunglück auf der Donau

Budapest Bei einem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest sind am späten Abend mindestens sieben Passagiere aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach 21 weiteren Menschen an Bord eines Ausflugsschiffs wird weiterhin gesucht, wie Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz in Budapest sagten. Das Ausflugsschiff war unter der Margaretenbrücke mit einem weitaus größeren Flusskreuzfahrtschiff zusammengestoßen. Das kleinere Schiff kenterte und ging in wenigen Sekunden unter. Sieben Menschen konnten unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden.

