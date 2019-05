Zwei Tote bei Unwetter in den USA

Washington Bei einem schweren Sturm sind in El Reno im US-Bundesstaat Oklahoma mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender CNN. Es habe sich vermutlich um einen Tornado gehandelt. Der Sturm habe unter anderem ein Hotel und ein benachbartes Gelände getroffen, auf dem Menschen in Wohnmobilen lebten. Fernsehbilder zeigten schwere Zerstörungen. Der Mittlere Westen der USA war bereits in den vergangenen Tagen von heftigen Unwettern und von mehreren Tornados heimgesucht worden.