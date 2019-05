Busunglück auf A9: Sperrung teilweise aufgehoben

Leipzig Nach dem schweren Busunglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig ist die Fahrbahn in Richtung Berlin wieder freigegeben. Wie lange die Sperrung auf der anderen Fahrbahn noch bestehen bleibt, sei noch nicht absehbar, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Die Einsatzkräfte waren mit der Bergung des Busses beschäftigt. Bei dem Unfall waren mindestens ein Mensch gestorben und sieben weitere sehr schwer verletzt worden. Der Bus des Unternehmens Flixbus mit 75 Insassen war am frühen Abend auf der A9 in Richtung München verunglückt und anschließend auf der Seite liegen geblieben.

