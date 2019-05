Pappteller mit Set-Liste von Nirvana bringt 22 400 Dollar

New York Ein benutzter Pizza-Pappteller mit einer handgeschriebenen Set-Liste von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (1967-1994) ist bei einer Auktion in New York für 22 400 Dollar (rund 20 000 Euro) versteigert worden. Cobain habe 1990 Pizza von dem Pappteller gegessen und danach mit einem schwarzen Stift eine Liste von Songs für ein anstehendes Konzert in Washington darauf geschrieben, teilte das Auktionshaus Julien's in der Nacht zum Sonntag mit. Das Auktionshaus hatte den Pappteller eigentlich nur auf rund 2000 Dollar geschätzt.

