Nach mutmaßlichem Autorennen - Unbeteiligte Frau gestorben

Duisburg Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Moers in Nordrhein-Westfalen ist eine unbeteiligte Autofahrerin gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, erlag die 43 Jahre alte Frau ihren Verletzungen. Am Montagabend hatten sich zwei Autofahrer wohl ein illegales Rennen geliefert. Einer der beiden soll in den Gegenverkehr gefahren und mit dem Wagen der 43-Jährigen kollidiert sein. Er sei daraufhin ausgestiegen und davongehumpelt. Der zweite Fahrer habe gebremst und sei dann weitergefahren. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder