Vatikan zum Notre-Dame-Brand: Schock und Trauer

Vatikanstadt Der Vatikan hat mit Bestürzung auf das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris reagiert. Ein Papst-Sprecher teilte mit: "Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu." Der Brand war am Abend in dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ausgebrochen. Rund 400 Feuerwehrleute versuchten, den Brand einzudämmen.

