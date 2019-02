Großeinsatz nach Schüssen nahe US-Militärgelände in Wiesbaden

Wiesbaden Schüsse an einem US-Militärflugplatz in Wiesbaden haben einen Großeinsatz der Polizei provoziert. Die Verursacher wurden festgenommen.

Schüsse nahe Militärgelände – Großeinsatz in Wiesbaden

Mit mehreren Schüssen aus einer Schreckschusspistole haben zwei Männer für einen Großeinsatz der Polizei in der Nähe eines US-Militärflugplatzes in Wiesbaden gesorgt.

Die beiden Handwerker aus Thüringen (20 und 26 Jahre alt) hatten aus einem fahrenden Auto in Richtung des Flugplatzes in die Luft geschossen. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, die daraufhin mit Dutzenden Beamten und einem Hubschrauber im Einsatz war.

Auch die Feuerwehr rückte aus und half mit Scheinwerfern bei der Suche nach Patronenhülsen, eine wurde am Fahrbahnrand der Landesstraße 3028 gefunden.

Männer wollen nicht von Militärgelände gewusst haben

Die Suche nach den Verursachern dauerte indes nicht lange: Polizisten konnten die beiden Männer rund 20 Minuten nach dem Notruf festnehmen. Die Beamten hatten die beiden wenige Kilometer weiter in einem gemieteten Zimmer in einem Gewerbegebiet gefunden – und die Pistole in ihrem Transporter.

Die Männer gaben an, nicht gewusst zu haben, dass sie in der Nähe eines Militärgeländes gewesen waren. „Ihnen war die Tragweite des Handelns nicht bewusst“, sagte ein Polizeisprecher. (ba/dpa)