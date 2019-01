Kälter als in der Antarktis: Der Mittlere Westen der USA gefriert

Wasser gibt es in Chicago in der arktischen Luft fast nicht mehr in flüssiger Form.

Eine Frau geht vor der Skyline von Chicago am Ufer des Michigansees entlang. Weil die Luft so viel kälter ist als das Wasser, scheint der See zu dampfen.

Arktische Temperaturen erfassen den Mittleren Westen der USA, in Chicago könnte es einen neuen Kälterekord geben. Am Donnerstag werden bis zu minus 33 Grad Celsius erwartet. Im Chicago River schwimmen schon große Eisschollen.

Atmen tut weh. Jeder Quadratzentimeter nackte Haut könnte erfrieren. Und das kalte Wasser im Michigansee scheint zu dampfen – weil die Luft noch kälter ist. Bis zu minus 33 Grad Celsius: Die Menschen in Chicago rechnen am Donnerstag mit einem eisigen Rekord, im Mittleren Westen der USA ist es kälter als in teilen der Antarktis.

Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnte am Mittwoch angesichts der Extrem-Temperaturen vor „lebensbedrohlichen Bedingen“, auf ungeschützter Haut könnte es innerhalb von Minuten zu Erfrierungen kommen. Die Millionenmetropole Chicago, sowieso notorisch eisig im Winter, wird laut CNN-Meteorologe Dave Hennen „das Epizentrum der extremen Kälte sein“.

Behörde: „Tiefe Atemzüge“ im freien vermeiden

Im Bundesstaat Iowa empfahl die zuständige NWS-Zweigstelle Bürgern, „tiefe Atemzüge“ zu vermeiden und so wenig zu sprechen wie möglich: „Das hier ist die kälteste Luft, die viele von uns jemals erlebt haben“, hieß es in ihrem Wetterbericht von Dienstagmorgen (Ortszeit).

Die gefühlten Temperaturen – in den USA spricht man von „Windchill“-Werten – liegen oft deutlich tiefer. Schon am Dienstagmorgen wurden laut NWS im US-Bundesstaat Maine Werte von bis zu minus 49 Grad Celsius errechnet. Der „Windchill-Effekt“ beschreibt die Abkühlung der Haut bei erhöhter Windgeschwindigkeit.

Am Mittwoch fielen die Temperaturen im Mittleren Westen schon auf minus 17 Grad, Dienstag und Mittwoch wurden laut CNN mehr als 2700 Flüge gestrichen. Das Bahnunternehmen Amtrak fuhr Chicago nicht mehr an.

So eisig wie in den USA ist es in Deutschland derzeit zwar nicht. Doch auch bei uns bleibt es kalt. Hier klären wir wichtige Fragen zum Umgang mit Frost .

Schulen und Unis geschlossen, Post stellt Zustellung ein

Einem Bericht der „New York Times“ zufolge sind in den US-Bundesstaaten Illinois, Michigan, Ohio und Wisconsin die Schulen geschlossen, viele Unis ebenso. Angesichts des brutalen Frosts hat die Post in vielen Gegenden die Zustellung eingestellt.

Verantwortlich für diese „arktische Kälte“ ist der sogenannte Polarwirbel – ein Band kalter Westwinde, das normalerweise über dem Nordpol kreist. Wird der Wirbel geschwächt, kann die Luft in niedrigere Breiten entweichen. Zum Mittleren Westen der USA werden Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota und Wisconsin gezählt.

Mindesten zwei Tote wegen Kältewelle

Mindestens zwei Todesfälle wurden der extremen Kälte zugeschrieben: In Milwaukee wurde am Dienstag ein 55-Jähriger tot aufgefunden, der zuvor vor seiner Garage Schnee weggeschaufelt hatte, wie CNN berichtete. In Rochester (US-Bundesstaat Minnesota) sei am Sonntag ein 22-Jähriger gestorben. Der Mann habe keine Schlüssel dabeigehabt und sei daher nicht ins Haus gekommen.

In Illinois, Wisconsin und Minnesota wurde wegen der Kälte der Katastrophenfall ausgerufen. „Das kalte Wetter, das sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen auf den Weg zu uns macht, könnte uns Temperaturen bringen, die wir vorher noch nicht erlebt haben. Sie stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Menschen im ganzen Staat dar“, schrieb der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker.

