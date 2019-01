Super-Blutmond: Am 21. Januar ist die Mondfinsternis zu sehen

An diesem Montag lohnt sich ein Blick in den Himmel: Denn die nächste totale Mondfinsternis steht an. Sind die Wetterungsverhältnisse gut, kann man sie auch gut in Deutschland sehen. Wir erklären, was eine Mondfinsternis ist und was der Blutmond damit zu tun hat.Mondfinsternis – wie läuft sie...