Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Kind (2) abgeschlossen

Tag elf – die Suche nach dem kleinen Julen, der in einem Brunnenschacht in Spanien gefallen ist, geht weiter. Die Bergung des kleinen Julen aus einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien ist am Donnerstag nur schleppend angelaufen. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern wartete am Morgen zunächst...