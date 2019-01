Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Zweijährigen von Felsen behindert

Seit einer Woche ist der kleine Julen in einem 107 Meter tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollen. Nach zahlreichen Problemen in den vergangenen Tagen wird das Ende der Bohrungen des Bergungstunnels für Montagmorgen erwartet. Man sei bereits in 52 Meter Tiefe vorgedrungen. Demnach fehlen nur...