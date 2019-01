16-Jährige in Österreich getötet - Ex-Freund unter Verdacht

Wiener Neustadt Nach dem Fund der Leiche eines 16-jährigen Mädchens in Österreich sucht die Polizei den tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen. Der leblose Körper des Mädchens war unter Blättern und Ästen versteckt in einem Park in Wiener Neustadt gefunden worden. Bei dem Ex-Freund handle es sich um einen 19-jährigen Asylbewerber aus Syrien, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 16-Jährige in der vergangenen Nacht nach diversen Lokalbesuchen nicht nach Hause gekommen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder