Gelsenkirchen: Babyleiche in Wohnung entdeckt – Mutter festgenommen

Nachdem in einer Gelsenkirchener Wohnung einen Babyleiche gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl gegen die Mutter des toten Säuglings erlassen. Die 34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der drei Monate alte Junge sei an „erheblichen Schädelverletzungen“ gestorben, teilte eine...