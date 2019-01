"Green Book" und "Bohemian Rhapsody" räumen bei Globes ab

Los Angeles Der Film "Bohemian Rhapsody" über Queen-Frontmann Freddie Mercury hat den Top-Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Hauptdarsteller Rami Malek wurde zum besten Drama-Darsteller gekürt. In der Komödien-Sparte siegte die Filmbiografie "Green Book", die auch Nebendarsteller Mahershala Ali und den Drehbuchautoren Preise einbrachte. Hollywood-Veteranin Glenn Close holte den Golden Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama "The Wife". Lady Gaga gewann einen Globe für den besten Film-Song.

