Schneechaos ohne Ende: Hotel in Bayern von Lawine getroffen

Das Schneechaos im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs dauert an. Für Montag sagen Wetterexperten Neuschnee vorher. In den betroffenen Gebieten in Bayern, Teilen Österreichs und in der Ostschweiz bleibt die Lage angespannt. Der Süden Deutschlands, Österreichs und die Ostschweiz versinken im...