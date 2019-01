Schnee-Chaos: David Hasselhoff in Österreich eingeschneit

Das Schnee-Chaos im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs dauert an – auch wenn am Dienstag die Schneefälle laut Wetterexperten ausklingen sollen. Für die betroffenen Gebiete in Bayern, Teilen Österreichs und in der Ostschweiz ist damit möglicherweise Entspannung in Sicht. Der Süden...