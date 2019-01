Rocker Dan Lucas gewinnt mit 64 Jahren "The Voice Senior"

Berlin Hohes Alter, höhere Stimme: Der 64-jährige Dan Lucas ist zum ersten "The Voice Senior" gewählt worden. Im Finale der gleichnamigen Sat.1-Castingshow kürte ihn ein Großteil der Fernsehzuschauer zum Gewinner. Im Finale überzeugte er mit "Alone" von Heart und einer rockigen Version des Beatles-Klassikers "Help". Der 64-Jährige, der bürgerlich Lutz Salzwedel heißt, war in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell und nutzte 1985 ein Konzert in Westdeutschland zur Flucht. Danach nahm er mehrere Platten auf und arbeitete zuletzt in München als Sozialpädagoge.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder