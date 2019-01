Heilige Drei Könige: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Am Sonntag (6. Januar) feiern Christen das Fest der Heiligen Drei Könige. Alles was Sie über das „Dreikönigsfest“ wissen müssen: Was ist das Fest der Heiligen Drei Könige?Als Heilige Drei Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition die in der Weihnachtsgeschichte des...