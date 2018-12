Polizei stoppt Hochzeitskorso in Bayern und nimmt Fahrer mit

Eine Hochzeit mit einer unangenehmen Überraschung: In Schweinfurt hat die Polizei am frühen Samstagabend einen Autokorso gestoppt. Der Grund: Der Fahrer des Brautfahrzeugs hatte gegen mehrere Verkehrsregeln verstoßen.Gegen 17.15 Uhr sei einer Streife in der Innenstadt das Auto aufgefallen, das...