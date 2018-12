Weihnachtsgeschenke: Neunjähriger ruft aus Wut über Geschenke die Polizei

Dass es an Weihnachten in der Familie kracht, ist nicht ungewöhnlich. Der Grund für einen Streit im niedersächsischen Zetel allerdings schon. Ein Neunjähriger war so wütend über seine Geschenke, dass er nur noch eine Möglichkeit sah: Er rief die Polizei.Die habe vor Ort einen sehr verärgerten...