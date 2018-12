Sechs Tote bei Panik in Diskothek bei Ancona

Rom Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Berichten italienischer Medien war Reizgas, das ein Besucher in der "Lanterna Azzurra" - zu deutsch: Blaue Laterne - versprüht hatte, der Auslöser für eine Massenflucht der Gäste des überfüllten Lokals in der Ortschaft Madonna del Piano. Unter Berufung auf die Rettungskräfte hieß es, dass rund ein Dutzend Menschen schwer verletzt wurden.

