Verkehrsunfälle: Millionen Menschen weltweit sterben jedes Jahr

Es ist eine erschreckende Zahl: Jährlich kommen 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Gut ein Viertel aller Opfer seien Fußgänger und Fahrradfahrer, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf.„Das ist ein inakzeptabler Preis, den wir für die Mobilität...