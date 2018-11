Pakistaner klagen gegen Kik - Gericht entscheidet im Januar

Dortmund Im Schmerzensgeldprozess von vier Pakistanern gegen den Textildiscounter Kik will das Dortmunder Landgericht am 10. Januar entscheiden, ob das Verfahren wegen Verjährung eingestellt oder fortgeführt wird. Bei den Klägern handelt es sich um einen Überlebenden und drei Angehörige von Todesopfern einer Brandkatastrophe in Karachi im September 2012. Bei dem Feuer in der Textilfabrik Ali Enterprises waren mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Kik soll seinerzeit fast die gesamten Kapazitäten der Fabrik für die Fertigung seiner Produkte genutzt haben.

