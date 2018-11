Mädchen stirbt in Kita: Zweijährige beim Essen erstickt

Tragischer Vorfall an einer Kita in Gütersloh: Ein zweijähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei am Montag während einer Essenspause gestorben. Das Kind sei erstickt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.Zwar hätten die Mitarbeiterinnen der Einrichtung sofort Erste Hilfe geleistet, doch...