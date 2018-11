Truthahn Smoke zum Ehrenbürgermeister in Kleinstadt in Wisconsin ernannt

Er hat eine Art Polit-Karriere hingelegt: Smoke, ein Truthahn aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Das Tier trieb sich so lange auf den Straßen herum, bis es zum Ehrenbürgermeister ernannt wurde. Smoke, so schien es, wollte in Ashwaubenon, einer 16.000-Einwohner-Stadt, Autos den richtigen Weg weisen....