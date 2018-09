Starke Fotos der Apollo-Missionen

Am 21. Juli 2019 jährt sich die erste bemannte Mondlandung zum 50. Mal – ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Der Bildband „Apollo VII – XVII“ zeigt fast vergessenes, unveröffentlichtes Fotomaterial aus den Archiven der Nasa – aufgenommen von den Apollo-Astronauten während ihrer Missionen 1968 bis 1972. Diese Aufnahme zeigt Walter Cunningham – ehemaliger Astronaut von Apollo 7. Als zweiter Pilot startete er 1968 zum ersten bemannten Apollo-Flug auf der Spitze einer Saturn-1BRakete in die Erdumlaufbahn.

Foto: ©courtesy of The National Aeronautics and Space Administration (NASA) photographic archives / .