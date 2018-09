Boston: Serie von Gasexplosionen und Bränden

Serie von Gasexplosionen in den USA

In der Nähe von Boston sind nach einer Serie von Gasexplosionen Dutzende Häuser in Brand geraten und Zehntausende Menschen aus ihren Wohnungen beordert worden. Ein Mann wurde getötet, mindestens zehn Menschen wurden verletzt, wie der Sender CNN in der Nacht zum Freitag unter Verweis auf Behördenangaben berichtete. Dieses von Fernsehsender WCVB zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Feuerwehrleute, die versuchen, ein brennendes Haus zu löschen.

Foto: Uncredited / dpa