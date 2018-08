Tragisches Unglück - Autofahrer stirbt bei Suche nach Hund

Bassum Bei der Suche nach seinem Hund ist ein Autofahrer in Niedersachsen tödlich verunglückt. Der 84-Jährige sei in Bassum auf einem Feldweg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Unfallwrack, doch er starb noch an der Unfallstelle. Wahrscheinlich habe er sich dort umgeschaut und hat dabei das Lenkrad verrissen, sagte ein Polizeisprecher. Wie sich später herausstellte, hatte der Sohn des 84-Jährigen den Hund nur fünf Minuten vor dem Unfall gefunden.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder