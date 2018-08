Filmfest Venedig startet mit Ryan Gosling

Venedig Mit einem Drama über den Astronauten Neil Armstrong wird das Filmfestival Venedig am Abend eröffnet. In dem Film "First Man" verkörpert Ryan Gosling den Mann, der im Jahr 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Regie führte der US-Amerikaner Damien Chazelle, der zuletzt mit dem Musical "La La Land" weltweit Erfolge feierte. "First Man" ist einer von 21 Beiträgen, die um die Hauptpreise konkurrieren. Darunter ist auch der neue Film des Deutschen Florian Henckel von Donnersmarck. Er stellt "Werk ohne Autor" mit Tom Schilling auf dem Lido vor.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder