"Jugendwort des Jahres" - 30 Begriffe für Abstimmung nominiert

Die Suche nach dem „Jugendwort des Jahres“ hat begonnen. Wie der Langenscheidt-Verlag am Dienstag in München mitteilte, stehen 30 Begriffe zur Wahl. Bis zum 13. November kann online abgestimmt werden; die endgültige Entscheidung trifft aber eine Experten-Jury. Am 16. November soll das neue...